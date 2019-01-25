﻿高耀智星進步夠贏

田泰安今季成績進步，周三晚策沈廄「泰益善」贏出季內第四十三場頭馬後，現時只欠十W便會超越上季的個人最佳紀錄，為求盡快達成這目標，他趁年近歲晚，昨午與女友前往大埔泰亨村的天后宮還神，以謝過去一年事事順利，並與一眾村代表齊齊切燒豬，場面熱鬧。



周日沙田賽事，田泰安策騎八駒出戰，其中苗廄「高耀智星」上月中初出落敗，惟近期所有快跳都由田泰安一手包辦；另外兩個多星期前，田泰安則曾策馬勝出試閘，顯得依然重視，周日「高耀智星」續跑同程田草一千米，田泰安分析說︰「『高耀智星』上場畢竟初出走勢未熟，故早段未能穩定走勢，末段亦交不出試閘時的追勁。不過復課後，馬兒操練表現轉好，狀態及成熟程度都有進步，今次再跑直路賽而排在有利的十四檔，相信會走得更接近。如果臨場有快馬扯快步速，將進一步提升其爭勝機會。」



鑽石達人千四亦合



東廄「鑽石達人」最近跑田草千二米取得兩席亞軍，今次轉戰千四米，田泰安就有如此看法︰「『鑽石達人』過往曾在千四米跑得接近，所以不應以大前仗的敗績，便認為牠跑此程不合。因為該役馬兒是排大外檔走蝕位，而且遇上質素高於五班的『暴風俠』。今次再跑千四米，同場對手實力不見突出，只要牠臨場發揮出近仗水準，足以爭勝。」



至於角逐百周年紀念銀瓶的苗廄「星洲司令」，田泰安則認為該駒上仗碰上大勇大熟的馬王「美麗傳承」，平磅交鋒落敗難以避免，不過他與苗禮德都覺得，「星洲司令」現階段跑千六米已可能嫌短，如今要跑千八米才更合腳法。



「以近期『星洲司令』試閘的表現，今仗牠將以最佳狀態迎戰，即使面對今屆香港盃盟主『歡樂之光』等高分惡馬，但因受牠們讓磅，形勢未必太差，有望走入前列。」田泰安說。



特約記者：文傑