﻿勝在有方——老友威威重開勝門

「老友威威」前季能在三班奪兩冠三亞，季尾升至七十四分仍可在千四米入Q，當時有三班頂能力。上季狀態回落旨在減分，卻在直路賽令策騎的賴維銘出事而被罰停賽六日，看走勢應可追過當時有三班中級能力之「醒蹄飛」和「百勝龍」，證明此程比谷草一千更利其後追跑法。今季初可在千二跟其後再勝之「開心神駒」串Q，級數能力比早前贏四班同程之「鑽石巨匠」更高。剛戰重戴眼罩可跟季內能輕勝之「超新星」同到，回到此程遇較弱對手，久未交代之馬起用布文，排內檔更好追，有力重開勝門。



「新威龍」比上季在三班氣走「育馬妙星」而入位之時低了十六分，剛戰後備二補上得殿軍，漸適應了戴面箍，同父馬合田草，本身亦曾在直路賽得獎金，轉場有新鮮感刺激，大冷可敲。「好好利高」剛戰谷草排劣檔下走勢稚嫩，敗不足據，早前試泥閘氣走高分馬之走勢爽勁，締速亦比另一組高班馬「亞馬寶寶」快，可見真面目。



方駿暉