﻿翠絲過兩關——運來威力星洲司令

第二場四班一○○○米。外間焦點都集中在兩匹初出馬及只跑過一仗的「高耀智星」和「好好利高」身上。無疑，「真勝者」試閘一騎即彈甩出賽有好表現的「長長友」，走勢確有些吸引，不過要留意此父系在港的子嗣初出成績不算標青；至於「王者奇兵」更是兩次試閘都有慢閘毛病，到真正出賽未必有機會可迅即追回失地。再者，上述四駒除了「好好利高」最近在泥閘展示上佳速度之外，其餘三駒早段都不快，在此快馬不多的場合，際遇難說得很。 反而「自由旺」在季內129場次谷草千二米中以偏快步速領放，最後三甲不保，當時是有點失望，不過事後回看，與其接近的二、三名馬「陽明亮亮」和「旅英公爵」之後都可在同程補中，則前駒的一...

2019-01-27