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﻿翠絲過兩關——運來威力星洲司令

2019-01-27 列印
　　「運來威力」上仗得殿軍，來港後初次取得獎金，可見落到五班已具一爭之力。回看牠上年整季演出皆平平無奇，唯獨570場次只負三乘許，當時正是跑田草千四米！今次身處五班出戰同程，隨時一網打盡。

　　「星洲司令」唯一一場田草勝仗，便是在千八米建功，當時壓倒「時時精綵」，姿態亦輕鬆，其後回師一哩雖曾入圍，但始終與頭馬無緣。今次列陣百周年紀念銀瓶，正是其贏馬路程，加上有讓磅之利，可趁機會贏回一仗。

珊翠絲
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