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﻿伊仁絮語——凱旋駿驥狀態到位

2019-01-27 列印
　　第二場「非凡品味」在港上陣兩次，首戰跑直路賽，陣上走勢十分稚嫩，全程望空下未能構成威脅；翌仗增程採取前領策略，表現明顯進步，走至最後二百米才被超班馬「美麗滿載」及「翠湖飛鷹」等超越而得第四。此駒復課以來由楊明綸主理，細看這五課快跳，其收身及上力程度均比前優勝，今場遇上多匹欠缺實戰經驗的新馬，「非凡品味」在成熟進度上較對手為佳，可期望交出更進一步表現。冷門可留意強配布文的「老友威威」。

　　除了「非凡品味」外，第九場「凱旋駿驥」也要留意。雖然這匹初出馬在十月時的操練以踱步為主，但其後曾兩度試閘，最近一課大閘更認真考驗，末段衝刺力不俗，看來狀態漸到位。這匹出自「夢幻隊長」的四歲馬，來港前曾贏千三米及千四米，同父馬如「四季旺」、「醉多福」及「正本雄心」均能在港取得頭馬，值得重視。

Ian
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