馬場浮世繪——田泰安望勁哥兒贏第三W

田泰安是明晚唯一騎足八場的騎師，其中第六場東廄「勁哥兒」早前曾在其胯下兩捷，但上場轉戰沙田則大敗，田泰安亦直言馬兒上場表現令人失望，但該役頭馬是「達龍駒」，而「勁哥兒」亦可能是跑田草的性能不及谷戰，所以仍不足以反映實力見盡。田泰安又表示，早前他兩度策騎馬兒試閘的走勢俱好，他認為其勇況未有低落，今次回師谷草千八米，倘若克服到一三三磅的壓力，有望再次跑出水準並贏得今季第三場頭馬。



此外，霍利時馬房的「雷超」今仗亦重新交由田泰安主轡，騎者表示「雷超」還是以谷草千二米較合腳法，今仗比早前負磅稍減，而且排在二檔，形勢較佳，有望可以走入前列一席。



馬場浮世繪



