﻿輝灑自如——韋達早是香港人

十三屆冠軍騎師韋達即將騎而優則練，絕對可喜可賀。能夠在香港勝出十三次冠軍騎師，前無古人是肯定的，也不太容易會有來者。我不是說潘頓、莫雷拉做不到，但要逗留在同一個環境這樣長的時間，絕非容易，正如雷神也在剛季完結後跳跳草裙舞，輾轉到今季十二月才回來。



韋達絕對是不折不扣的香港人，早已領取香港身份證之餘，女兒年幼時也在港成長，更加是香港賽馬黃金時代的代表人物，見證着最近十數年香港賽馬最蓬勃的發展。韋達決定在這兒繼續事業，證明他對香港的情意結絕不比任何華人騎練為低。



在香港能夠由騎師可直接轉任練馬師的例子不多，最近的一位已要數到二十年前的告東尼。對於韋達日後練馬，個人是抱樂觀態度的，因其長袖善舞的溝通技巧，正是不少練馬師所缺的元素。



朱鎮輝