﻿勝在有方——自由飛翔縮程贏級數

「自由飛翔」上季首仗於谷草千二取得跨季孖寶，當時評分比現時高一分。季尾轉到一哩也能勝，多跑也有足夠體力。今季轉投丁廄初出，可跟超級馬「贏科超影」串Q，氣走分別在翌戰和隔一仗均能勝之「紫電明珠」和「川河領駒」，戰鬥力比上季尾提升不少。大前仗再跑谷草千二，如非早段際遇欠佳後沿途被頂在大外疊，應可贏「埼豐」和「快利寶」等新勝馬，此役有四班中上級水準。剛戰雖然走外疊路段有利，但四百米甩了蹄鐵，或有影響。今縮程遇對手大幅減弱，排檔內移而遇快馬夠多，居內疊中間位置，可憑級數衝贏，四倍以上值博。



「友享友賞」上季可在三班三度跑入二至四名，其中兩次在谷草千二，於四班不用負重便有利。剛戰走勢雖稍失望，但此廄之馬不必看近績，如場地特利前置便可出冷。「常豐裕」最近戴眼罩於彎位失地甚多下差點衝贏，排檔轉佳，但細馬耗力後要負頂磅，分別讓前兩駒十九和九磅，大熱作配較划算。



方駿暉