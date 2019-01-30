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﻿翠絲過兩關——藍海策略百步穿雲

2019-01-30 列印
　　谷草一哩大外檔勝出率並不高，不過筆者覺得「藍海策略」仍有憧憬價值。此駒近兩仗弱配，已預示了練馬師一心等降班才會動手，果然減夠分後，晨課即由潘頓接手，馬兒有多少斤兩，在騎者心裏早有定論。今次唯一缺點是排大外檔，既然一早已部署落班即拼，今次的缺點能換來更佳賠率，怎可不捧？

　　「百步穿雲」今季早已銳意增程，可是大部分時間都選擇跑田草，對一匹只曾贏谷草的馬來講，確實有點難度。今夜回師谷草上陣，選擇增程至千八米，潘頓又取回此駒的策騎權，一切動靜均似有預謀，不容輕視。

珊翠絲
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