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﻿伊仁絮語——友享友賞一放到底

2019-01-30 列印
　　第二場「友享友賞」今季五戰成績不過不失，惟上仗跑谷草千二，因排檔關係而被頂外疊，搶至六百米處才能領放，直路上雖一度透出，可惜前段耗力實在太多，才未能抵抗超班馬「運才」的衝刺，但與二三名馬相距不遠。此駒現評分較最近贏馬一役為低，今次排位理想，同場快馬亦不多，應可輕鬆一放到底。

　　第五場「安騏」轉投摩廄後獲一冠兩殿，近兩仗受重磅影響而未能發揮水準，今改配七磅仔黃俊，形勢轉佳。雖然牠今次初跑谷草一哩，但本身是千五米一級賽冠軍「偷偷看」的同父同母弟弟，現評分應有優勢。其實「安騏」去年曾兩試谷閘，均交出良好走勢，騎練今季已憑「勝利歡星」取得兩捷，希望可再度攜手進入凱旋門。

Ian
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