﻿馬場浮世繪——韋達谷草告別戰獲歡送

下月十日掛靴的韋達昨晚最後一次在谷草出賽，總共有三匹座騎，成績最佳是跑殿軍的「軍民歡」，而當韋達策騎「加州更好」跑完賽事，馬會特別安排他策馬往觀眾席向現場馬迷致意，之後在沙圈再獲其餘騎師鼓掌歡送。



對於韋達下季在港從練，圈內外都表示支持，昨晚練者沈集成便說：「韋達開倉當然是好事，因為我最鍾意挑戰，愈多對手愈好，我正在期待大家在陣上比併。」



而馬迷方先生說：「韋達在港從騎以來我一直支持他，他是十三屆冠軍，人脈亦廣，而且只得四十幾歲，相信幾年後可以成為冠軍練馬師。」



馬場浮世繪