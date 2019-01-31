﻿雷神蔡廄三W捧盃

昨晚唯一錦標是香港會挑戰盃，結果由莫雷拉策騎「紅運戰士」勝出，騎者另贏「勝得精彩」及「鄉村瑰寶」，與蔡約翰攜手中三元。至於黃俊憑「大運舞台」、「永益善」、「安騏」及「實力飛駒」贏四W，結果因為頭馬較多而壓到同分的莫雷拉，成為騎師王，但亦因第七場心急求勝犯規，被罰停賽兩日。



昨晚莫雷拉為蔡廄勝出「勝得精彩」、「紅運戰士」及「鄉村瑰寶」，其中「紅運戰士」奪得香港會挑戰盃，馬主夏佳理賽後說：「『紅運戰士』贏出今仗之後，相信已經獲得足夠評分出戰打吡，即使其實力未必及得上，但本身肯定有長力應付打吡的二千米，而且能夠參與也是一種光榮。」



而「勝得精彩」今仗初出即勝，馬主梁承達醫生說：「我沒有預期『勝得精彩』」能以後備身分補上初出即勝，因為牠雖然試閘勝出，但走勢未算特別出色，而今仗贏來也全程走勢稚嫩，需要莫雷拉不停催策，並且左閃右避，希望牠稍後續有進步，至於未來部署如何，當然將交由練馬師蔡約翰負責。」



此外，黃俊昨晚憑「大運舞台」、「永益善」、「安騏」及「實力飛駒」四喜臨門，前駒練者葉楚航說：「『大運舞台』雖然已經八歲，但今季狀態長勇，而且不用多操，最重要令牠開心便可。今仗此駒全程走三疊仍勝，證明配黃俊減磅有幫助，下仗升上第四班負輕磅，相信仍有機會報捷。」



黃俊四W做騎師王



而「永益善」練者沈集成指：「『永益善』季內曾經跑過兩次亞軍，但其實演出都很一般，主因今季狀態來得較慢，不過自從去了從化訓練，效果則相當良好，因為可以培養新鮮感，今仗主要對手排檔較差，更造就牠勝回一仗。」



另一方面，韋達昨晚最後一次在谷草上陣，他賽後表示：「當我夥拍最後一匹座騎出賽完畢，看見所有現役騎師夾道歡迎我回過磅室，向我致敬，實在令我感相當感動。跑馬地馬場就像我第二個家，我會懷念以往谷戰賽事的一切，例如每次賽事舉行前的到場準備、此地千二米和一六五○米特別的起步點、夜賽的燈光等。不過我並非永遠離開跑馬地，日後仍會在跑馬地馬場出現，只是屆時將以練馬師的身分工作，向騎師給予策騎指示，監督自己訓練的馬匹出賽。」



韋達又表示下月十日沙田馬場告別戰後將離港，前往英國、愛爾蘭和澳洲等地， 追隨當地最頂級的練馬師學藝，包括郗國思、司徒德、岳伯仁和希斯，希望盡量從他們身上學習，為從練打好基礎。



記者：文傑、亨利