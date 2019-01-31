﻿順理成章——巴基之星 不應留力

剛周日的百周年紀念銀瓶由「時時精綵」奪標，賽前筆者對牠很有信心，並列舉上仗贏香港瓶的後半哩段速，絕不遜於同日的香港盃，而估計今仗步速形勢，當然是取決於「馬克羅斯」與「歡樂之光」這對全兄弟馬會如何發揮。誰知殺出「平湖之星」搶放在前，「馬克羅斯」與「歡樂之光」也只能跟守在後，前中段開出了甚快步速，自更有利於「時時精綵」後上制勝。



至於追上串Q的「達羅素」，上兩仗均在直路彎一段走大外疊蝕位，今仗在黃皓楠胯下，卻懂得先沿欄轉彎，然後在直路才移出找空位衝刺，表現便遠勝上兩仗。



此外，筆者也要回應一下早前有人發表的一些謬論。事緣筆者批評蘇兆輝策「巴基之星」爭董事盃一役，不應在起步順利之後，刻意留力，而且當時步速極慢，他實在未有為座騎爭取到最佳位置，事後馬主也同意如此觀點。然而有人事後卻斷章取義，大放厥詞。由於有很多人未必看過筆者發表言論的片段，所以特此回應，以正視聽。



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