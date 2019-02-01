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﻿馬場浮世繪——南非方面承認管理疏忽

2019-02-01 列印
  上周六越洋轉播賽日「大都會錦標賽馬日」，因有四匹參賽馬臨場轉換騎師，而香港馬會沒有即時收到有關方面通報，待至賽果作實後才獲知易配消息。香港馬會最後決定將該四匹參賽馬為非出賽馬，所有投注在四駒的注碼均獲退款。

  日前香港馬會收到南非合作夥伴Phumelela Gaming & Leisure發出的聲明，解釋今次事件乃管理疏忽，引致有關消息未能即時通知所有合作夥伴，他們事後立即召開內務會議，並重新檢討有關騎師更換程序，確保日後管理和訊息傳遞上的錯誤不再出現。而其行政總裁亦表示，感謝夥伴一直以來支持，並已了解今次事件，保證同一情況不會再發生。

馬場浮世繪
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