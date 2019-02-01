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﻿馬場浮世繪——祈普敦今晚澳洲上陣

2019-02-01 列印
  澳洲騎師祈普敦，本已提早於昨日跟香港賽馬會解除合約，但由於前日跑馬地夜賽他沒有座騎，所以提早在昨日返回澳洲，並將於今晚在肯德百里馬場上陣。他在接受當地傳媒訪問時表示，自己在港兩年多的經驗，令個人更成熟，另外在騎功上亦有進步，希望盡快可以在陣上展示出來，雖然目前悉尼好手眾多，但自己會努力工作，全力爭取成績。

馬場浮世繪
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