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日報新聞 > 馬經

﻿鴻圖福星試閘吸引

2019-02-01 列印
  田泰安與沈集成過去五季只攜手贏出三場頭馬，可是今季卻擦出火花，至今此對組合出賽十六次共取得八場頭馬，勝出率高達百分之五十。今次田泰安將策騎三匹沈廄馬出賽，其中「鴻圖福星」和「喜多樂」早已交由他過檔一段時間，今次「鴻圖福星」初出跑直路賽，田泰安說：「由於我早已落實策騎此駒出賽，故上周只好放棄跑同程僅負的『高耀智星』，不過『鴻圖福星』賽前準備充足，本身亦具有良好速度，上月尾試一千米大閘時，即使跟高分自購馬同試，走勢亦毫不遜色。馬兒今次是有備而臨，只要發揮出在晨課及試閘時水準，有望一出便走入前列。」

  至於列陣第四場的「喜多樂」，田泰安認為跟「鴻圖福星」情況相若，早前試大閘有好走勢，明日跑千二米亦合適。不過今次同場質新馬較多，且部分已交出成績，「喜多樂」要一出即有表現，難度較高，不過他仍會全力以赴，為其爭取最佳名次。

特約記者：文傑
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