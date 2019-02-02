  • 2019年2月2日 星期六
  • 19º
  • 78%
熱門： 包致金姪女金多寶毛姐陀地床褥

日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——天池怪俠憑後勁補中

2019-02-02 列印
　　「天池怪俠」季初於千二米之殿軍水準不算高，反而其後於谷草千八米走不利之內疊能得季軍，輸給當銳之「活影」而能氣走休後能勝之「南莊加寶」，原來跑中長途威力強得多。前仗田草二千米初戴頭罩兼換上潘頓，雖賺偏快步速，但末段在直路單獨表演，能拋離同樣形勢有利之「勁揪」和「喜蓮彩星」，戰鬥力已大幅提升至三班中上級。再出跑田草千八輸在最後二百米關鍵階段受阻，敗績可抹去。四歲自購馬看外地能打疊四仗入前兩名，隔三星期再出而大馬體重保持。今次重配贏馬拍檔潘頓，如能切入二疊居中，可憑強橫後勁補中。

　　「動力飛鷹」最近轉到田草能負重輕勝四班賽，可能遠比谷草好，上班少負十四磅，檔佳如能賺形勢，也可跟前駒爭W。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd