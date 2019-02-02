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﻿翠絲過兩關——蒙古傳奇萬霸駒

2019-02-02 列印
　　別以為低班泥賽的編排較高班賽為多，查開季至今五個月，五班只辦過三場一哩及千八米的泥地賽事。第二場「萬霸駒」這三次都有列陣，共取得一冠一亞一殿佳績，論低班泥地中距離實力，居此組誠是一哥。今次終於等到合適路程，必定把握機會出擊。

　　第八場「蒙古傳奇」來港初期走勢接近，但一直無法取勝，徐雨石上回決定安排牠往泥地一試，果然試出彩虹。今次再戰泥地一哩，慶幸對手水準不算強，再下一城不足為奇。

珊翠絲
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