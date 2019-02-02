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﻿伊仁絮語——區域快車縮程爭勝

2019-02-02 列印
　　第一場「區域快車」上仗初降五班即上名，儘管今仗縮程而戰，但上季跑直路賽曾走近，該役早段居中，末段維持同速，結果只負於頭馬「自由旺」三乘許。史卓豐曾指出，此駒的質素頗不俗，只是成熟程度未足而已，難得今次人馬故劍重逢，只要發揮出水準，有力爭勝。

　　第十場「傑彩繽紛」上仗於直路關鍵時刻未能望空，最終落後香港經典一哩賽頭馬「添滿意」只一乘許，表現甚佳。由於本身未夠分角逐打吡，幕後鬥志必堅，今仗由莫雷拉主轡，爭勝機會大為提高，可作為馬膽。

Ian
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