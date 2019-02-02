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﻿重點出擊——信心保證強配出擊

2019-02-02 列印
　　第十場「信心保證」是蕭氏家族的馬匹，這件紅黑直間綵衣向來支持潘頓，但不知道甚麼原因，此駒除了初出一役配潘頓，其餘各戰都用其他騎師，可能是馬兒上季健康反覆，期間更跑至流鼻血，所以不獲潘頓垂青。

　　今季「信心保證」的出賽頻率轉趨穩定，而且曾跑第二，證明腳患已受控制，早前在總場次118只負於「龍船鼓響」而壓倒「精明才子」，且看後兩駒隨後都有佳作，可見其一席亞軍水準不弱。

　　前仗「信心保證」跑田草千六落敗，原因是賽事步速極緩慢，頭馬締速較標準時間慢1秒66，所有馬匹都在三個身位之內分勝負，敗績絕不能作準。至於上仗初跑谷草，沿途走位雖甚具誠意，可惜早段步速稍慢之餘，末段貼近內欄衝刺也影響發揮，但與再出贏馬的「紅運戰士」只相距三乘許過終點，今仗終於配潘頓，必須格外留神！

安西教練
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