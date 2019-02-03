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﻿馬場浮世繪——何良頭場包辦馬房連贏

2019-02-03 列印
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　　昨日是狗年送歲戰，何良在頭場派出「大收成」及「做得好」兵分兩路，最終前駒奪冠，後駒獲亞，構成馬房連贏。賽後何良話無論哪駒勝出一樣高興，但如果「做得好」掄元便更添一層意義，因為鞍上人蘇狄雄復出後仍未贏馬，再者此駒早將矛頭指向今仗，卻因慢閘而姍姍來遲，未免可惜。

馬場浮世繪
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