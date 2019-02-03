﻿馬場浮世繪——何良頭場包辦馬房連贏

一月三十一日，中美貿易代表團經過兩天的艱辛談判，終於結束磋商。其後美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室，會見中國副總理劉鶴。雙方對是次談判定調，會談「取得重要進展」。 劉鶴在會面中轉交了國家主席習近平寫給特朗普的一封信（白宮披露了習主席信件原文和會見對話紀要：goo.gl/Xvv88b）。習近平在信中說，希望兩國本着互利共贏的精神，各讓一步，早日達成協議。他說特朗普隨時可以用各種方法接觸他。特朗普就話，他計劃和習主席再會面，期望在兩人會面時達成「歷史上最大的協議」。 今次會談的結果比較正面，可以從三個方面看出來。 第一，有關大豆的對話。習近平在信中話：「總統先生，在我們上次電話...

2019-02-02