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﻿馬場浮世繪——蘇狄雄趕及狗年攞尾綵

2019-02-03 列印
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　　蘇狄雄在頭場雖破悶局不成，但最終仍然獲得幸運之神眷顧，到第三場賽事終於憑伯廄「陽光大地」贏馬，趕及在狗年攞個尾綵！賽後有一小插曲，騎者過終點後一度被拋下馬，但並無影響其興奮心情，返回馬背後更向欄邊馬迷拋送風鏡！而練者高伯新則笑說：「『陽光大地』過往曾在直路賽跑得接近，不過來投之後，還是首次角逐此程，能夠立即擊敗對手取勝，表現之佳令我感到驚喜。同時我也為蘇狄雄感到高興，可能他太久沒有贏馬，太過興奮了，所以過終點後被座騎拋下，幸好並無大礙。」

馬場浮世繪
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