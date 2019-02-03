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﻿馬場浮世繪——萬事叻大波勾韋達被噓

2019-02-03 列印
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　　昨日第四場賽事，韋達策騎的大熱門馬「萬事叻」轉彎時大波勾，最終就此倒灶。到第五場韋達現身沙圈，上馬後即被在場馬迷報以噓聲，令他感到十分無奈（右圖）。事實上，韋達昨日騎六駒都表現平平，更於第九場後退下火線。

馬場浮世繪
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