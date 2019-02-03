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﻿馬場浮世繪——第八場終點前競爭激烈

2019-02-03 列印
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　　昨日第八場賽事最後階段形勢緊湊，四駒幾乎同時間衝線，雖然電眼很快判斷出順序名次為「威勢之寶」、「和平路」、「奇真」及「首飾大帝」，不過馬會亦同時亮出研訊燈號，涉及頭二名馬匹有否互相干擾，但最終名次不變。

馬場浮世繪
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