﻿雷神一W四P封王 羅富全田泰安泥地起孖 弛曜風三捷捧盃送歲

昨日唯一錦標是皮亞士紀念盃，結果由蔡廄「弛曜風」大熱掄元，騎者莫雷拉另取得三亞一季兩殿，最終成為騎師王。至於田泰安和羅富全憑「好腳頭」及「威勢之寶」攜手報捷，贏得一口泥地賽孖寶。潘頓憑「天池怪俠」及「信心保證」包辦第九口孖寶，而後駒練者大摩之前已贏「大四喜」，同樣梅開二度。此外，莫雷拉和蘇狄雄因犯規被罰停賽，前者停兩日，後者三日。



昨日蔡約翰和莫雷拉的組合又強陣出擊，但最終只有「弛曜風」成功報捷，此駒今仗三連捷兼捧皮亞士紀念盃，賽後馬主霍玉堂的女兒透露：「父親目前身在日本辦事，所以未能入場觀戰，不過我們有信心『弛曜風』能夠三捷。此駒質素良好，希望繼續取得表現，至於我有沒有興趣做馬主，還是按部就班吧。」



此外，羅富全、田泰安和大摩昨日都起孖，前兩者憑「好腳頭」及「威勢之寶」合作贏馬，羅富全賽後表示：「『好腳頭』今季演出非常穩定，相信升上第三班仍具競爭力，屆時會再配田泰安，因為人馬特別合拍。『威勢之寶』季內狀態長期見好，只是上次賽前因發燒而影響操練，所以才跑不出水準，今仗取勝關鍵是泥地跑道有利後追，有助牠賺形勢。此駒畢竟已經九歲，可能多跑幾仗便會退役。」



而大摩在「大四喜」贏馬後指：「『大四喜』並非超級分子，但始終有一定能力，而且目前評分稍佔優，又適合見習騎師發揮，起步後很容易擺在前列二三位競跑，那麼形勢便會變得有利。今仗此駒也是沿用此跑法，剛好主要對手『萬事叻』轉彎時大波勾，令牠更輕鬆在前領放，結果一放到到底取勝。」



另一方面，昨日蔡明紹和楊明綸都有馬贏，前者為方廄「糖黐豆」爆出二十二倍Ｗ，他賽後表示：「『糖黐豆』近仗演出穩定，狀態肯定不成疑問，今次牠起步較慢，早段一直居後，幸好早段步速較快，趁前列馬匹末段力弱時，我從外檔逐步上前，跑至終點前一百米便越過對手取勝，以一匹八歲老馬來說，表現實在相當難得。」



至於楊明綸則為「嘉應風采」開齋，練者容天鵬表示：「『嘉應風采』今季一出即上名，但之後兩仗不進反退，原因慢步速不合發揮，令其失去步韻而欠穩定，這方面要慢慢調教。今仗我預計沒有步速，所以吩咐騎師可嘗試擺前走，結果終於成功打開勝利之門。」



記者：文傑、亨利