美麗滿載繼續神勇

蔡廄主帥莫雷拉於上周六狗年送歲戰中，雖然只贏出「弛曜風」，但仍可憑連場上名取分，終仍以較高分數取得騎師王冠軍。周四的初三農曆新年賽馬日，莫雷拉將策騎十駒出賽，其中六駒屬蔡廄馬，四匹為外線馬房供騎。雷神表示，蔡廄的「美麗滿載」和「智力寶」皆質新進步中，最有機會為牠帶來頭馬進帳。



今季自購新馬「美麗滿載」於元旦初出跑千二米，只能終點前僅僅壓倒「翠湖飛鷹」勝出，不過三周後再跑四班同程，則輕鬆以個多馬位連捷。今次相隔兩個多星期捲土重來，「美麗滿載」升班續攻贏馬路程，莫雷拉說：「此駒初出後，上仗的進步十分明顯，早於直路初已經出頭，並可就此奠定勝局。無疑今次牠面對的對手更強，但本身現時正處進步階段，表現理應愈來愈好，只要起步後克服到十一檔盡快移入內疊， 避免全程在外疊蝕位，便有望取得三連捷。」



「智力寶」早前連捷後，上場負頂磅在四班亦僅以馬鼻位負於「瀟灑王子」跑第二，初三升上三班出賽，莫雷拉分析：「『智力寶』上仗不是實力不及對手，但是要讓『瀟灑王子』二十五磅，畢竟已經失去優勢，能夠力拼至終點前才分出勝負，表現已算出色；今回牠在高一個班次上陣，不但負磅驟減十八磅，排位時更抽得有利三檔，留放取位方面將有更多選擇。因此，牠今仗是有足夠條件收復前失，再贏一場頭馬。」



至於亦屬蔡廄的今季三歲馬新星「請跟我來」，今仗將增程跑千六米，莫雷拉表示按馬兒最近贏馬的走勢估計，成熟後跑中距離一定合腳法，但現階段增程要視乎進度，而且今仗更抽到最不利的十四檔，隨時有可能要走外疊，所以今仗能否再捷，要視乎臨場際遇。



特約記者：文傑