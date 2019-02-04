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馬場浮世繪——年初三賀歲賽陳茂波主禮

2019-02-04 列印
  大年初三的沙田賀歲賽事，現場有連串節慶活動及豐富禮品，入場馬迷均可獲贈「招財筆」，並有機會贏取24K包金擺件一份。影視紅星佘詩曼、歌手菊梓喬及玄學大師李丞責亦會在場與馬迷歡度新春。當日綜合匯演暨開幕禮將於上午十一時在亮相圈開始，由財政司司長陳茂波主禮。

馬場浮世繪



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