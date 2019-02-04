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馬場浮世繪——夏勵賢先披甲周五見傳媒

2019-02-04 列印
  獲馬會牌照委員會簽發三個月公司騎師牌照的英國騎師夏勵賢，將在年初三的賀年賽馬日，首次在港登場，當日他雖然只得第六場「春盈」這匹姚廄座騎，但相信稍後時間跟一眾練馬師接觸後，將有更多支持。夏勵賢去年在英國贏出八十七場頭馬，是其個人近五年來成績最好的一個馬季，馬會將於周五的晨操後舉行記者會，讓夏勵賢跟傳媒見面。

馬場浮世繪
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