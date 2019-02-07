﻿勝在有方——燈胆精英坐亞望冠

「大風暴」今季在三班取得冠亞季各一並升上二班後，移師田草兩戰都繼續保持不脫三甲，反而之後回師首本的谷草卻只能跑回一席沒威脅的第四，到底是因為兩仗跑沙田換了蔡明紹而發揮比韋達好？還是谷草賽事的水準反比沙田高？ 筆者認為最大原因在於步速。一直深信谷草短途在早段的競爭比沙田激烈，前領型的谷草馬若轉戰沙田，其實早段往往可放得更輕鬆，只要並非太過力短的話，即使在沙田或要面對實力稍高的對手，依然除笨有精。 第七場三班一二○○米。「好得威」今季兩捷升班後，一連三仗在三班再跑贏馬途程之谷草千二米都只能輸W保P，表面上似是捉襟見肘，但實際上是一再遇不利形勢，賽事步速一場快過一場。以上仗346...

2019-02-07