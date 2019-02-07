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﻿勝在有方——燈胆精英坐亞望冠

2019-02-07 列印
　　「燈胆精英」上季尾除去所有配備即打疊見好，能氣走其後跑得好之「順意寶」和「鞍歌」，當時已確認有三班中級能力，級數比早前輕勝四班的「英之友」更勁。今季初出縮程跑谷草一千，臨場票數信心十足，可惜賽後發現心律不正，敗不足據。前仗復出走勢平常，但最近再出追勁卻增強不少，取位欠暢順下能跟再出可提升名次之「傳奇」跑近，締速比今次同場之「紅駿之星」快0.52秒，確有起色。今隔五星期再出，操足而臨，落班遇對手大幅減弱，快馬多有助沿內疊追入前兩名。

　　「紅駿之星」最近縮程至千二，表現遠比季初好，剛戰締速比「太陽威威」快0.23秒，今仗加強配搭，大馬體重保持而排檔仍佳，也有贏面。「太陽威威」上仗初出賺形勢入Q，約有四班中級水準，但對手增強，細馬體重微跌而多負四磅，大熱作配較合。

方駿暉
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