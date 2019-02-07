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﻿翠絲過兩關——日東昇轉數高

2019-02-07 列印
　　第三場全組馬並無贏過田草千四，水準有限。「日東昇」來港廿七戰未勝，料子肯定有限，然而近兩仗重投容廄後，都能交出全場最快末段，表現穩定之餘，更予人大器晚成之感。反正今組各駒各有缺點，一搏又何妨？

　　「轉數高」出自149場次強組，計實力非四班可留。上仗落敗全因排外檔起步，加上當日的跑道形勢不利追，所以才輸得較遠。今次隔兩個多月再臨，本身有進步之餘，對手又不見得強，應可順利贏馬打開在港勝門。

珊翠絲
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