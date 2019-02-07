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﻿伊仁絮語——駿驫拼盡不保留

2019-02-07 列印
　　第一場「醉開心」今季三度上陣，雖然悉數落敗，但近兩仗末段衝刺不俗。此駒來港前在紐西蘭兩出兩捷，其中在愛沙妮勝出右轉千四米指標評分六十五讓賽，該賽水準委實不差，因同場季軍及殿軍的馬匹其後均能取勝，並挑戰級數更高的賽事。血統方面，「匠心獨運」的子嗣適宜跑較長途程，如「勝利仔」及「千金一諾」等均在長途建功。「醉開心」在一月試谷草千七米閘，鞍上人刻意跟前兼全程走外疊，末段走勢仍可，試來效果不俗，伸算現評分應有迴旋餘地，力足出冷。

　　第二場「駿驫」雖然年屆六歲，但出賽次數並不多，今季自降落五班後，近兩仗均能追近，上仗早段留後，末段移至最外疊展開衝刺，最後四百米的締速為全組最快，結果負於「盛勢」僅個多馬位。查「駿驫」有傷患背景，難得近期演出冒勇，幕後亦願意保留，必然希望盡力求勝，值得留意。

Ian
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