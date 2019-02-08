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﻿馬場浮世繪——騰龍駒英勇大師平頭雙贏

2019-02-08 列印
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　　昨日第九場最後階段，三駒幾乎同時觸線，其中苗廄「騰龍駒」及東廄「英勇大師」更是肉眼難辨勝負，結果靠電眼判斷為平頭冠軍。賽果公布後，苗禮德和告東尼即互相道賀，新正頭皆大歡喜。苗禮德接受訪問時表示：「當『騰龍駒』過終點時，我認為牠已經越過對手取勝，雖然如今與『英勇大師』取得平頭冠軍，但我並不會介意，始終頭馬還是頭馬，以『騰龍駒』今仗走勢估計，日後增程跑千四米會更合適。」

馬場浮世繪
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