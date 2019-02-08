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﻿馬場浮世繪——羅富全驚險贏一W

2019-02-08 列印
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　　去年賀歲賽起孖的羅富全，今年只能憑「太陽威威」險勝取得一W，練者表示：「『太陽威威』今仗初出即跑亞軍，自然有相當質素，而今仗在最後二百米曾經受阻，但望空後衝刺強勁，則證明富有鬥心。不過，牠始終仍是三歲馬，仍然稚嫩，日後增程發展必會更好。」

馬場浮世繪
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