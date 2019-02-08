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﻿馬場浮世繪——文家良食頭胡開心

2019-02-08 列印
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　　昨日舉行豬年賀歲賽事，文廄「紅麗舍」成功先拔頭籌，由於是新年的第一W，可謂意頭十足，所以文家良亦表現得特別高興，賽後即主動向場內記者大派利是，齊齊分享喜悅！

馬場浮世繪
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