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﻿馬場浮世繪——金剛系又贏賀歲賽

2019-02-08 列印
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　　「金剛」系在前季大年初三憑「神寶金剛」報捷，昨日又吼賀歲賽出擊，結果憑增程千四的「神亮金剛」一擊即中，而賽後葉楚航太太更在凱旋門大派利是，見者有份，人人興高采烈。

馬場浮世繪
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