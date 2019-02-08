﻿蘇兆輝復出即封王 呂健威告東尼起孖 蔡雷配三W捧賀年盃

昨日舉行豬年賀歲賽，賀年盃由「魅力知友」奪得，騎者莫雷拉另贏「美麗滿載」及「智力寶」，為蔡廄贏三W。至於蘇兆輝勝出「紅麗舍」、「騰龍駒」及「蟲草之星」，同樣演出帽子戲法，並以三分之微壓到雷神而成為騎師王。其餘呂健威和告東尼亦梅開二度。此外，麥偉利和梁家俊陣上犯規，前者罰停賽兩日，後者停兩日及罰款一萬二千五百元。



昨日莫雷拉與蔡約翰合作憑「美麗滿載」、「魅力知友」及「智力寶」三W，其中「魅力知友」捧走賀年盃，騎者賽後說：「『魅力知友』」今季較遲才復出，可是狀態回起甚速，上場在三級賽落後不遠，表現已不俗，其後操練加強，今次賽前試泥閘走勢甚佳，狀態又再進一步，臨場沿途在前領馬後競跑，跑來十分輕鬆，入直路發力即彈離對手勝出，估計勝後評分會上升至一百一十分以上，將要面對更強對手，要看蔡約翰如何部署了。而『美麗滿載』今仗升上第三班作賽，由於排十一檔，同時預計早段多駒會前領，步速應該偏快，幸好牠展示出超班質素，毋須前領依然可以擊敗對手，以其不斷進步的表現，再出自然仍可爭勝。」



雖然莫雷拉贏三W，但騎師王總分仍不敵蘇兆輝，後者昨日停賽復出即贏「紅麗舍」、「騰龍駒」及「蟲草之星」，同樣演出帽子戲法。而前駒練者文家良指：「能夠取得豬年第一W實在非常高興，今仗賽事步速緩慢，多得蘇兆輝機警，讓『紅麗舍』前置賺形勢，這可算是致勝關鍵。」



至於尾場勝出「蟲草之星」的呂健威，在之前場次已憑「管之星」報捷，鞍上人也是剛好復出的何澤堯，練者表示：「賽前我擔心『管之星』再次慢閘，最終果然又起步慢腳，幸好沿途跑得順暢，末段愈衝愈勁。我覺得此駒跑千六至千八是最佳出路，希望牠能持續進步，相信升上第四班仍有可為。」



另一方面，久未贏馬的史卓豐和李寶利昨日齊破悶局，前者為摩廄「活力飛彈」爆冷開齋，大摩賽後指：「『活力飛彈』剛戰演出已經有進步，今次落到第五班，對手減弱不少，結果成功打開勝利之門，相信開竅後會繼續進步，就算回升第四班也可應付。」



而李寶利則為「神亮金剛」大熱掄元，練者葉楚航說：「『神亮金剛』是我為馬主購入的，上仗初出跑千二米，早段落後甚遠，但末段後追強勁，似乎可以應付增程，因此今仗報跑千四米，結果負一百二十九磅仍能後上追勝，表現出色，日後則以千六米更合。」



記者：文傑、亨利