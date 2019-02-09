﻿馬場浮世繪——夏禮賢目標留港發展

夏禮賢接着表示，今次是他首度來港，而自己一直希望在港發展，前日首次在港出賽，親身感受到場內的熱烈氣氛及賽事的競爭性，往後他將全力投入工作，希望馬主和練馬師可給予機會，讓其可一展所長，至於長遠目標是可以留港發展。夏禮賢未婚妻在英國替高多芬馬房工作，她將在稍後來港，兩人將會在今年十一月結婚。
馬場浮世繪
入境處偵破一個假結婚集團，首次揭發有集團利誘外籍傭工假結婚留港，獲得「受養人」身份博取薪酬較高的工作。集團為逃避執法人員追查，與假結婚參與者以暗號通訊，例如以「裝修」代表「假結婚」，「睇醫生」則代表「...
2019-02-09
美國總統特朗普昨天表示，他無計劃在美中兩國達成貿易協議的三月一日期限前，與中國國家主席習近平會面。美方下周派代表訪京繼續中美貿易談判，惟有意見指，雙方存在「相當大的分歧」。 特朗普在白宮答覆記者是否已安排在一個月內與習近平會面的問題時，表示「還沒有」。記者追問會面是否可能在三月一日前舉行，他指不會。 特朗普早前表示，美中貿易爭端要獲得最終解決方案，有賴他和習近平在短期內會面。特朗普二月底將飛往越南，與北韓領導人金正恩舉行高峰會，外界揣測他可能趁機與習近平會面。 另一方面，美方下周派代表訪京繼續中美貿易談判。美國財長勞欽及貿易代表萊特希澤將於下星期到訪北京，與中方繼續方談判。...
2019-02-09
早前因另結新歡而與妻子麥肯齊離婚的全球首富、網上零售集團亞馬遜創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos），指責暢銷小報《國民問詢報》老闆佩克（David Pecker）利用他在浴室自拍等裸照進行「敲詐勒索」。佩克一向是總統特朗普的忠實支持者，貝索斯指責該報爆出他與前任電視女主播桑切斯（Lauren Sanchez）有婚外情及導致婚變的消息，具有「政治動機」。 身兼《華盛頓郵報》大老闆的貝索斯（見圖）在網站「Medium」發表一篇題為「不，謝謝，佩克先生」（No thank you, Mr Pecker）的網誌，揭露《國民問詢報》一名編輯傳送給他的電郵，對方在信中威脅他如...
2019-02-09
何文田為傳統豪宅地段，加上具備名校網優勢，向來備受家長客歡迎。今次精選區內指標豪宅半山壹號，放盤為四房雙套間隔，面積1604方呎，大廳裝潢亮白，配合落地大窗，空間感十足，外望何文田一帶美景。 位於常盛...
2019-02-09
港股在豬年首個交易日未能紅盤高收，特朗普稱，「習特會」未能在3月1日中美貿易談判限期屆滿前舉行，加上歐盟下調歐羅區今明兩年經濟增長預測，市場對經濟前景轉趨悲觀。恒指一度急挫456點，惟10天線（276...
2019-02-09
自蘇斯克查暫掌帥印，紅魔兩大青訓產品拉舒福特及連格愈戰愈勇，後者還透露他倆每逢賽前皆為對方定下挑戰而不斷進步，今晚英超早場作客富咸勢合力領軍高奏凱歌，為下周中歐聯壯行色，客勝去馬。 （Now621今晚8:30直播） 蘇斯克查去年底成為紅魔看守領隊後，同屬曼聯青訓產品的連格及拉舒福特馬上成為核心。不過，他倆沒有因而自滿，連格透露自己私下跟拉舒福特鬥一番：「我們一直為對方立下目標來挑戰自己，或許是起腳次數，或許是成功過人次數，未能完成便會有懲罰。」 福仔連格潛能盡現 挑戰成功激發潛能，拉舒福特近八場聯賽共入六球，比季初頭十四場有份上陣的英超只入三球有長足進步，而且場均起...
2019-02-09
每逢節日大家總會買得特別疏爽，不過作為精明一族，亦要理性消費，好似東薈城名店倉由即日至2月19日舉行新春時尚精選，品牌如Links of London、Club Manaco 、S.T. Dupont...
2019-02-09
鄺美雲（Cally）任港區全國人大代表一年，又要兼任政協和社團總會會長，加上珠寶生意和慈善工作，去年忙到有時連食飯都無時間。難得她覺得工作是營養，並享受過程，只是身體有時太攰會患感冒，最難受是引發皮膚...
2019-02-09
短短五百米，是本地公共空間的最佳示範。說的是剛剛重開的星光大道，對當初叫喊反對官商合作的政團和組織，不無反諷。 星光大道海堤節次鱗比的魚鱗板塊組件，是首次引入香港，只有追求創新之心，才能做得到。以往欄杆向岸伸，以防有人不慎墮海，現在撥亂反正，連立足倚欄之地也稍為傾向海的一邊，目的只有一個，讓大家貼近維港，近一寸多一寸，親近大海，人也輕快起來。還有用原木砌成波浪起伏的扶欄，令人聯想起巴斯隆拿的Park Guell花園的弧型長櫈，這些曲線之美，總是一點人性，不似直線的非自然且了無趣味。 星光大道上最觸目的，非幾個大型支架建設莫屬。我問設計家James Corner他心中想塑造甚...
2019-02-09
剛戰開始在港客串三個月的愛爾蘭騎師夏禮賢，昨晨在馬會安排下跟傳媒見面，他表示自己年前曾向馬會申請來港策騎，但當時沒有獲得發牌，幸好馬會沒有忘記他，終於今季獲簽發牌照。夏禮賢表示這是他從騎以來最大挑戰，所以來港前曾跟冠軍騎師莫雅傾談，對方表示香港並非一個容易立足地方，卻是一個不能錯過的機會，必須要全力投入工作，冀望可以拼出頭。前日賽前他又跟蘇兆輝傾談，對方給予很多寶貴意見，尤其是在不同跑道、場地的比賽要訣，令他獲益良多。 夏禮賢接着表示，今次是他首度來港，而自己一直希望在港發展，前日首次在港出賽，親身感受到場內的熱烈氣氛及賽事的競爭性，往後他將全力投入工作，希望馬主和練馬師可...
2019-02-09