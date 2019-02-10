  • 2019年2月10日 星期日
  • 18º
  • 93%
熱門： 何鴻燊華航罷工沙中線利是六合彩

日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——魅力知寶擔當變倍器

2019-02-10 列印
　　「魅力知寶」雖已六歲，但今季熱身一仗後已打疊三仗入前兩名，前仗能跟最近贏三班賽之「智力寶」一齊拋離季初能在強組贏馬之「瀟灑王子」，屬「單打獨鬥，賽績優秀」之亞軍。剛戰轉到泥地千二，已知同父馬擅泥戰，卻想不到能以佳速彈開要爭亞軍之「鵰神」，末段能將總時間拉快至比三班快步速頭馬「電玩皇者」快0.14秒，姿態則從容得多，原來此程威力遠比田草強，應至少有三班中上級水準。今上班少負六磅，必趁壯年馬勇浪盡用，排檔適中好跑，馬房今日惡馬多，可再作變倍器。

　　「君達星」上季三歲已展現PPG精英能力，其後因骨傷休息了七個半月。轉投丁廄後操好才出，同父馬擅跑泥地而本身最近泥閘走勢出色，屬前駒最強對手。「瑩之光」同屬四歲PPG精英，季初於三班泥地千二強組能入位，轉馬房後熱身賽走勢不差，可加入鬥進度。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd