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﻿翠絲過兩關——天意錢途再現

2019-02-10 列印
　　環看第一場各駒，只得「錢途再現」及「銀城福星」曾勝田草千二米，相比之下，後駒今回排外檔，多少會影響領放效果。反之「錢途再現」季內兩戰同程得一冠一亞，實力比今場對手都較高。今次小休月餘再來，如無意外可再捷。

　　「天意」唯一頭馬在四十七分取得，現時評分已減至較勝時僅高一分，照計應可再起作用。今季此駒一直由祈普敦主理，每次都輸三乘多至四乘許，未能取勝或因騎者手風欠順所致。今次換上雷神執韁，已是一大變數，或能交出突破表現。

珊翠絲
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