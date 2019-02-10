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﻿伊仁絮語——一舖成名初六行運

2019-02-10 列印
　　第五場「一舖成名」誠是失運馬，上仗出爭谷草一哩，直路階段未能望空，最終負於頭馬「常拼常勝」不足六乘。翻查該賽各上陣馬，其中「勇駒」及「活力飛彈」最近相繼交出好表現，足見賽事水準不俗。「一舖成名」去年曾在四班千四米擊敗剛於三班贏馬的「活力寶」，現評分比當時更低，處境頗為有利。今場預料有「浪漫鐵人」、「軒轅齊飛」放頭，步速應該不會太慢，對其發揮相當有利，臨場如見票數異動，值得多加注視。

　　第六場「發財寶」上季在三班已兩度上名，季內跑過三仗後，今仗終可降落四班。此駒前仗在巫顯東胯下採取放頭策略，埋門被「標準猴王」及「請跟我來」超越而得殿軍，表現絕不失禮。今仗繼續交由巫顯東策騎，除了獲減五磅之外，排位亦見理想，同場對手多為略欠實戰經驗的質新馬，有力爭勝。

Ian
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