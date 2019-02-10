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﻿重點出擊——其利斷金上仗水準高

2019-02-10 列印
　　剛戰筆者提供「天地人」作為首選，千算萬算馬匹實力、路程合適性，整體步速形勢等等，奈何計漏了騎練合作成績。據同文文傑兄指出，何良夥拍賴維銘近十年未有勝出頭馬，事後檢討愧對讀者。但以剛戰「天地人」沿途走外疊兼蝕盡慢步速，最後只負於頭馬「太陽威威」三個馬位推算，倘若際遇稍好一點，必可給予頭馬更大威脅，下仗再戰田草千二若換上其他騎師，隨時本利歸還，馬迷可存記之。

既然「天地人」反覆在陣上顯示實力，那麼在總場次275列陣的「其利斷金」也要留意。回看該賽早段步速偏慢，「其利斷金」可從較後趕過「天地人」，並以大冷身分追入第三，對於初次增程跑千四米而言，難度甚高。

　　還要留意一點，就是總場次275當天共舉行四場千四米賽事，包括兩組四班及一組三班，總時間以「最合拍」的一場最快，難怪牠升上三班仍可入位，反映屈居其後的「其利斷金」一點也不失禮。十三屆冠軍騎師掛靴在即，必定竭盡所能令馬迷留下美好回憶。

安西教練
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