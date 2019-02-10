﻿重點出擊——其利斷金上仗水準高

第十場三班一四○○米。凡是一再證明竄勁出色的馬，若改變跑法全程望空，通常表現都大打折扣，與賺不賺形勢已無太大關係。 「最新鮮」以八歲之齡今季在三班取得兩捷，照理已是超額完成，難再有太大憧憬。不過從牠在場次100取得第二捷時所見，在沿途被頂在當日不利的三疊之下，末段仍可交出引人追勢後上取勝，且蹄下敗將「愛馬劍」、「自在人生」及「威進駒」等，全都可在兩仗之內再贏馬或上名，伸算「最新鮮」贏馬後仍居三班，沒理由會變得毫無競爭力。 再說，「最新鮮」在100場次贏馬時無疑在直路稍稍賺了場地，不過在之前場次同樣是走二三疊取勝的「勝利仔」再出都繼續入Q，則相信前駒在直路走中外疊場地的賺，程...

2019-02-10