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﻿伊仁絮語——天賦致寶馬膽之選

2019-02-13 列印
  第一場「阿凡達」今季兩戰谷草一千均上名，初出一役負於頭馬「正陽清風」而擊敗「金匯昇」，表現絕不失禮。今仗排位理想，若能把握早段帶出，隨時輕鬆放返，最強對手當然是「電子大師」，但後駒屬後勁馬，如有任何差池，形勢便對「阿凡達」有利。

　　第二場「天賦致寶」今季因健康問題而較遲復出，上仗跑千四早段留後，末段衝刺尚佳，熱身性質而言已算不俗。難得復課操練正常，今次更強配蘇兆輝，八歲老馬擺出拼盡姿態。此駒上季尾曾擊敗「乘勝追擊」及「文武傳奇」，居五班必有優勢，可作馬膽。

Ian
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