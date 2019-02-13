﻿勝在有方——擁抱所愛擊退強敵

「擁抱所愛」大前仗在港初出能得亞軍，當時彎位失地甚多下能跟「勝利歡星」跑近而氣走「電玩皇者」，此兩匹鄰近對手其後均能勝，原來水準絕不差，至少值三班中上級。結合馬房自購馬初出上名率偏低之數據，當時本身可能只交出七八成水準。再出劣勢跟跑回氣後，剛戰轉到谷草千二，段段快跟下能在直路大幅拋離走同樣路段之「嘉應傳奇」和「快樂歡騰」，總時間比之前兩場之四班頭馬快了0.59秒，以後駒之前能跟超級馬「鄉村瑰寶」跑近計，此役應有二班爭勝水平，原來谷草威力如此強勁。今隔三星期再出，近千二磅之大馬體重保持，四歲自購馬外地只跑四仗，跑法比主要對手「紅星」和「弛曜風」主動，有力擊退強敵。



「紅星」剛戰能於二班入位，六歲路程專家仍處戰鬥高峰期，回到三班排好檔，可爭三甲。



方駿暉