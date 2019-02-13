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翠絲過兩關——活力勇士合拍威龍

2019-02-13 列印
　　潘頓已失落兩期騎師王，手風不及早前，不過今回與大摩合作兩駒都有實力，不妨視作重心。

　　第四場「活力勇士」上次配莫雷拉，本有不俗取勝機會，奈何騎者於直路選擇取道內欄，結果去路受阻下跑至三甲不入，敗得不值。今次因蔡廄派馬參賽令他無法再騎，結果落入潘頓手上，若能贏馬而回，後者便能剃宿敵眼眉，必然打醒十二分精神，認真發揮。

　　第五場「合拍威龍」上仗因排大外檔才留至尾列，結果後追不及。回看前仗贏馬時，此駒排位較佳，沿途留守中游，待直路階段一攻而破。今次抽五檔起步，際遇應與勝時差不多，當可複製贏馬模式，再下一城。

珊翠絲
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