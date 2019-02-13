翠絲過兩關——活力勇士合拍威龍

中國外交部斥美國抹黑打壓華為。正在歐洲訪問的美國國務卿蓬佩奧表示，關注中國及俄羅斯在中歐逐漸增加的影響力；當中他提及若有歐洲盟友選用華為設備，會令華府難以跟他們合作。 美國國務卿蓬佩奧周一抵達匈牙利首都布達佩斯，展開歐洲五國訪問。他向記者透露與匈牙利總理歐爾班及其他官員會面時，將會討論中俄在中歐日增的影響力，以至法治、民主及人權等問題。他表示假如一些國家繼續與中國電訊設備生產商華為做生意，會為資訊安全及私隱帶來明顯風險，美國可能被逼縮減在歐洲的部份行動。他強調，華府有義務與盟友分享有關風險，並警告若果華為設備與美國的重要系統在同一地方存在，美國將很難再與盟友合作；但是否使用...

2019-02-13