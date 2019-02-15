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﻿馬場浮世繪——巫顯東趁停賽跑馬拉松

2019-02-15 列印
　　巫顯東周三晚策「盛大光輝」取得一席平頭冠軍後，在港的頭馬數字已累積至六十六場，尚差四W便可畢業。惟早前因陣上不小心策騎而被罰，由周日起將要停賽兩個賽馬天，故升為大師傅要稍候一會。而巫顯東則趁周日停賽比較空閒，早上將聯同馬會一眾見習學員，齊齊參加渣打馬拉松。小巫指過往一直都想參加，可是經常與賽馬撞期，今仗既有機會一償所願，當然想一試身手。

馬場浮世繪
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