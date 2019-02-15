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﻿馬場浮世繪——雲絲仙子復出1.1倍大熱

2019-02-15 列印
　　全球評分最高的七歲女馬王「雲絲仙子」，明日將在澳洲蘭域馬場復出跑千四米二級賽太陽神錦標，而七匹對手中，有五駒同屬華禮納馬房，爭勝的難度相對減低。「雲絲仙子」今次是自去年十月之後的首次上陣，而當地有評論指牠過往久休復出的首仗，常有起步遲緩的毛病，表現往往不及熱身後出色，再加上預計今場步速偏慢，或影響到爭勝機會。但「雲絲仙子」畢竟已連贏廿九場賽事，實力遠遠凌駕於對手，故當地外圍莊家已將牠定為一點一倍的全面大熱。

馬場浮世繪
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