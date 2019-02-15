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﻿張氏理論——賽事愈多頭馬愈多   韋達掛靴前的賽日無再贏馬，在港他累積一八一三場頭馬，老張不知是否紀錄，但這數字極有可能於若干年後被潘頓及雷神超越，因為韋達來港時，每季只賽六、七百場，近年不斷加賽，已超出八百場了。場數多了，頭馬自然會比例上多些。

2019-02-15 列印
　　以英國而言，於六七十年代，冠軍騎師也只可一年贏百多場，到了八九十年代才出現冠軍騎師可贏二百場。反而美國名騎師到掛靴時可贏四千多場，個別甚至五千場，以韋達而言，連同他來港前於南非策騎及於海外客串，也最多可贏三千場，相對是較少，但不能說是失色。

　　香港馬季只有十個月，每周跑兩次賽事，而於美國賽馬是全年，因為冬天太冷仍有南部及加州可跑馬，而一般美國馬場會由星期五至星期日都賽馬，可能合共三十場，經年累月下，大騎師一年贏二百場不難，二三十年後出現四五千場頭馬是數字上合理的。

張福元
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