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﻿勝在有方——英之友今仗形勢佳

2019-02-17 列印
　　「英之友」上季在三班間中跑入三至五名，僅有三班中下級水準。但今季轉投容廄後，近期打疊三仗入三甲，季初於四班負重狂放輸近後，大前仗谷草千二米因步速太慢才被爆發力特強之路程專家「銀亮之星」衝過。再出改配蘇兆輝，回到田草千二以中速順放，即能狂勝最近贏馬之「大四喜」，屬出色頭馬。剛戰重返三班，放得不慢下能力拒其後跑得好之「老實人」而僅輸給取位一絕之「智愛」，以後駒之前可在強組奪亞計，確認戰鬥力已提升至三班中上級。今隔三星期再出，逾千一磅之大馬體重保持，同場快馬減少，主要對手則排檔相對較差，貼欄順放後有穩亞望冠機會。

　　「力奇先鋒」連場劣勢下跑四至六名，復出重戴眼罩後漸入佳境，重配潘頓而排檔適中，有望重現上季三班中上級水準。「歡樂小子」大前仗能在千四強組以快末段22秒65衝入位，縮程遇對手減弱，未必等落班，冷要防。

方駿暉
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