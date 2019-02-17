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﻿翠絲過兩關——輝煌星善傳千里

2019-02-17 列印
　　「善傳千里」上回一心等保良局盃賽日上陣揚威，然而最終由廄侶贏出，遂引發幕後決定轉倉。此駒改投文廄後，楊明綸對之重視有加，話明操好才出，誓要收復前失。

　　蔡廄一眾四歲馬中，筆者認為「夏威夷」的前景最秀麗。此駒近仗贏馬姿態摧枯拉朽，今仗再下一城無難度。同場「輝煌星」今季遲復出，上仗在韋達的佛系發揮下也跑第五，今次改配何澤堯，只要加多兩錢肉緊，爭一席三甲絕對不難，可與前駒一Q歸來。

珊翠絲
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