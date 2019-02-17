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﻿伊仁絮語——深愛級數取勝

2019-02-17 列印
　　第三場「深愛」最近兩仗均受制於賽事形勢而未能建功，可說十分失運。上仗因排外檔關係，早段被逼留居較後位置，碰巧當日的跑道模式不利後追，能追回一席第四已甚不俗。這匹出自「智能導彈」的五歲馬，以往曾三配潘頓取得一亞一季一殿，人馬合拍，上季居三班亦數度入位。雖說今仗排位亦非理想，但對手實力平平，僅得「金碧科」及「捉金皇」可在最近一仗贏馬或上名，若本身在早段取得遮擋，並留守第二疊，以其級數應可重開勝門。

　　第八場「再享耆成」今季持續進步，並採用前領策略兩度獲勝，上仗即使首次挑戰三班，最終僅負於「繽紛遊戲」而擊敗三捷馬「安騏」，表現極佳。此駒埋門試泥閘走勢平常，但見鞍上人全程按兵不動，旨在維持馬匹的運動量而已。今仗排一檔起步，應可取得主動權，憑輕磅有力爭勝。

Ian
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