﻿伊仁絮語——深愛級數取勝

第三場四班一四○○米。「金碧科」早於上季初插班已一再證明有能力，尤其當時出賽經驗尚淺，已屢次在對手較強的千四米跑近，頗難想像今季要跑至第六仗才開勝門。歸根究柢，此駒之前未能取勝，全因常排劣檔，一而再要在陣上蝕形勢，又或直路選錯跑線走了不利場地，並非本身實力有所不逮。 至於上仗「金碧科」取得首捷時，所遇對手無疑不算強，但在步速不算快得很過分之下，能從包尾追上贏馬，難度也不低，況且蹄下敗將「精算齊同」、「嘉應風采」接戰再出也可贏馬或上名，賽事水準應不致太低。今仗此駒仍留四班而負磅不算重，最重要是排五檔，形勢乃季內最好一次，希望早段不須太被動，交回本身應有追勁，要再下一城絕非奢想...

2019-02-17