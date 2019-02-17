  • 2019年2月17日 星期日
  • 19º
  • 89%
熱門： 交通補貼便利店劉德華渣馬陳凱琳

日報新聞 > 馬經

﻿重點出擊——自在人生值得跟進

2019-02-17 列印
　　剛周三「盛大光輝」與「安騏」鬥至平頭冠軍，前駒臨場冷至189倍，若非獨贏被後駒瓜分一半，近千九元的派彩又成為經典了！雖然相比○一年十月的頭馬「百勝福星」派近三千二，前駒的賠率尚有大段距離，但如此巨冷獨贏，已令絕大部分馬迷嘩然。

　　第八場「自在人生」上仗初跑田草千六米，因應外檔起步而早段全力搶前，試圖佔取領先地位，可惜跑過半程仍被頂四疊兼望空，賽事頭三段為1分10秒82，與當日的千六米國際一級賽之段速一模一樣，強如馬王「美麗傳承」固然能貫注到尾兼輕勝，但試問「自在人生」豈會不腳軟？敗績自然不可作凖。

　　回顧「自在人生」之前一仗跑田草千四，前七名馬匹再出成績斐然，已有「夏威夷」、「安騏」及「嘉應傳奇」補中頭馬，另有「愛馬劍」和「悅裕」走進三甲。「自在人生」若因上仗大敗而換來好分頭，值得跟進。

安西教練
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd